В Армении оппозиция возобновила акции с требованием отставки Пашиняна

Фото Арам Нерсесян/РИА Новости

Группы оппозиционных активистов Армении утром 3 мая снова вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие против его политики перекрывают центральные кварталы Еревана, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что блокирован один из проспектов столицы республики, из-за чего образовалась большая автомобильная пробка. Активисты в Ереване скандируют антиправительственные лозунги.

Новая фаза антиправительственных выступлений началась в минувшие выходные, когда в Ереван подтянулись группы оппозиционеров, начавшие шествие из других городов республики.

Ранее стало известно, что Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.