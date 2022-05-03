Полиция Армении задержала около 30 членов оппозиционной партии «Отечество»

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В Армении около 30 членов оппозиционной партии «Отечество» задержали полицейские, написал в Telegram-канале представитель партии Арсен Бабаян. Он обвинил полицию в применении несоразмерной силы и нарушении конституционного права граждан. Утром 3 мая группы оппозиционных активистов Армении снова вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие против его политики перекрывают центральные кварталы Еревана.

Полиция, применяя несоразмерную силу, грубо нарушая конституционное право граждан на мирные собрания, незаконно задержала около 30 членов партии «Отечество», — сказал Бабаян.

По информации РИА Новости, ереванская полиция задержала 3 мая уже 70 представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы. 2 мая во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.

В последнее время Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. При этом в последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.