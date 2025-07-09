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Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:50

Власти сообщили новые детали о ночной атаке ВСУ на Рыльск

Хинштейн: дроны ВСУ повредили здание скорой помощи и хлебозавод в Рыльске

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на город Рыльск Курской области повреждены, помимо прочего, здание скорой медицинской помощи и хлебозавод, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Также, по его данным, были повреждены линии электропередач, которые сейчас восстанавливают сотрудники аварийных бригад.

В результате ударов вражеских беспилотников повреждено здание ремонтной мастерской, магазин, здание скорой медицинской помощи, гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, хлебозавод, административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская» — выбиты окна, посечены фасады и крыши, огонь повредил внутренние помещения, — написал Хинштейн.

Врио главы региона добавил, что в нескольких частных и многоквартирных домах взрывной волной выбило окна.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое сообщество решительно осудить теракты ВСУ в Рыльске и Курске. На брифинге дипломат обратилась к «здравомыслящей части» международной арены и указала на зверства, которые совершает Украина.

Прежде стало известно, что ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, из-за чего пострадали шесть человек, а погибли трое. Один мужчина получил осколочное ранение плеча, а другой — травму ребер и осколочные ранения.

Россия
ВСУ
Курская область
Александр Хинштейн
беспилотники
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