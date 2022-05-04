Убегаете, как всегда? Что стоит за протестами в Ереване Армянская оппозиция выступила в парламенте и пообещала привести к власти «лучших представителей общества»

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

«Масштабные акции гражданского неповиновения» с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжаются в Ереване уже четвёртые сутки. Оппозиция отступать не собирается и уже анонсировала создание временного правительства после ухода нынешних властей. В ходе правительственного часа в парламенте 4 мая член оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян озвучил требование об отставке армянского премьера, которого обвинили в провале защиты интересов Еревана, экономических проблемах и уступках по вопросу «статуса» Карабаха. В состав временного правительства, по версии оппозиции, должны войти «лучшие представители армянского общества, которые готовы взять на себя ответственность и вывести страну из кризисного положения, в которую её загнал Пашинян». Кроме того, оппозиция уверена: Пашинян мог предотвратить войну в Карабахе и избежать тысяч жертв, но не сделал этого.

Cегодня Пашинян фактически осуществляет политику «Карабах — это Азербайджан и точка»... Пашинян нелегитимен, не имеет мандата решать нашу судьбу и вести страну к новым уступкам. Он должен уйти в отставку, — сказал Рустамян в парламенте.

Между тем Пашинян во время выступления на правительственном часе в парламенте 4 мая пытался переложить ответственность за провал в карабахском вопросе на правительства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, при этом заявляя, что предотвращение второй войны в Карабахе, о чём так часто заявляет оппозиция, было невозможным в принципе. В частности, по словам армянского премьера, для предотвращения или прекращения войны необходимо было принять нереалистичные требования Азербайджана.

Кроме того, в своем выступлении премьер пообещал раскрыть какую-то тайну и разоблачить экс-президентов страны, которые оставили в наследство региональные проблемы. Но члены оппозиционных фракций покинули зал заседаний Национального собрания, отказавшись до конца выслушать ответ Пашиняна о карабахском вопросе.

Сам Пашинян проводил уходящих депутатов от оппозиции словами: «Убегаете, как всегда».

Да здравствует армянская демократия! — резюмировал премьер.

«Армения без Никола»

Хотя протесты в Ереване анонсированы как мирные, полиции там приходится нелегко. По сообщению Sputnik Армения, за минувшие сутки правоохранительные органы задержали более 250 протестующих. Среди них и сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Оппозиция во время нынешних протестов старается действовать более организованно и сплочённо, не ограничивая себя шествиями и громкими лозунгами. Митингующие используют уже проверенные методы — блокирование улиц бетономешалками и мусорными баками, сидячие акции, скандирование антиправительственных лозунгов.

Пока одни участники протестных движений шествием идут по центральным улицам Еревана, молодежь блокирует дороги в других районах столицы. Ранее вице-спикер Национального собрания от оппозиции Ишхан Сагателян призвал школьников и студентов не посещать учебные заведения, а их родителей — участвовать в акциях неповиновения. При этом протесты уже начали выходить за пределы столицы. Так, во вторник была перекрыта трасса страны Ереван — Севан — одна из главных автомагистралей страны

«Сплочение, борьба, победа!», «Армения без Никола!», «Полицейский не Никол!», «Никол — предатель», «Не отдадим страну туркам и азербайджанцам», — кричат демонстранты.

Волнения в стране начались после резонансного выступления Никола Пашиняна, в котором он заявил о просьбе европейского сообщества «снизить планку» в принципиальном для армянского общества вопросе «статуса» Карабаха. «Снижение планки», по сути, означает скорейшее подписание мирного договора с Баку и запуск процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы с укреплением Карабаха в составе Азербайджана. Мол, сейчас главное — мир, а все вопросы со статусом Карабаха — как-нибудь потом. В противном случае Брюссель не сможет оказать Армении необходимую помощь.

Сегодня международное сообщество чётко заявляет: быть единственной в мире страной, не признающей на двустороннем уровне территориальную целостность Азербайджана, являющегося союзником Турции, — это большая угроза не только для Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), но и для Армении, — сказал Пашинян.

Такой исход, разумеется, не устраивает армянское общество, всё ещё не оправившееся после военных действий 2020 года, а «мирные» инициативы армянского правительства воспринимаются как признание поражения. Протестующие обвиняют Пашиняна в госизмене и считают предателем, который приносит в жертву национальные интересы Армении ради европейской поддержки.

Участники акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания Национального собрания Армении. Армения. Ереван Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

До этого родители 19 погибших в ходе второй войны в Карабахе обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьера и расследовать его заявления. Примечательно, что ходатайство было удовлетворено.

Но если для простых граждан, потерявших своих родственников в ходе войны, окончательный мир с Баку станет душевной болью и предательством, то у оппозиции свои политические резоны.

Вице-спикер Нацсобрания от оппозиции Сагателян заявил о намерении сформировать правительство национального согласия в случае отставки действующего премьер-министра.

Мы не будем провоцировать войну. Мы не будем прекращать переговоры с Турцией и Азербайджаном, не объявим войну, но мы пойдём на эти переговоры не для того, чтобы спрашивать, что нужно противной стороне, а для того, чтобы реально отстаивать интересы нашей страны. Вы скажете, что Пашинян говорит то же самое. Но на самом деле он так не говорит, — отметил Сагателян.

Примечательно, что хотя оппозиция заявляет, что подписанные Пашиняном заявления и инициированные им переговоры являются для оппозиции неприемлемыми, при этом отказываться от переговоров с Азербайджаном и Турцией противники власти всё же не собираются.

Один в поле не воин

Пока внутри страны творится хаос, Пашинян не намерен менять внешнеполитическую повестку. Причём власти пытаются сгладить острые углы в отношениях со всеми и сразу — наладить отношения с давними «врагами» и укрепить взаимодействие с партнёрами. По всей видимости, Ереван намеренно решил вывести себя из многолетней блокады, созданной в результате карабахского конфликта.

Никол Пашинян primeminister.am

3 мая в Вене прошла третья встреча спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по процессу нормализации отношений. По итогам переговоров стороны были не особо многословны, но, что самое главное, вновь подтвердили приверженность к полному урегулированию двусторонних отношений.

Состоялся искренний и эффективный обмен мнениями и обсуждение возможных шагов, которые могут быть предприняты для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили готовность продолжить процесс без предварительных условий, — говорится в сообщении по итогам переговоров.

В этом заявлении ключевые слова — «без предварительных условий». Известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ещё до встречи спецпредставителей заявил о возможности «уточнения» границы с Арменией и предложил создать совместную турецко-армянскую пограничную комиссию, взяв за образец азербайджано-армянскую комиссию по делимитации. Но вопрос госграницы на встрече Кылыча и Рубиняна всё-таки не затрагивался.

Вообще же эксперты оценивают итоги встречи как однозначный успех Анкары.

Ещё одна победа Турции — диалог без предварительных условий. Если бы армянский представитель заикнулся о «событиях 1915 года в Османской Турции», то в ответ Турция потребовала бы создание комиссии по пересмотру турецко-армянской границы, — написал на своём Telegram-канале историк Ризван Гусейнов.

Пока Рубинян решал вопросы по Турции, глава МИД Армении Арарат Мирзоян выполнял поручения по укреплению связей с Вашингтоном. По итогам встречи с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, шеф армянской дипломатии подписал соглашение о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, которое направлено на диверсификацию энергоснабжения Армении.

Очень приятно работать с вами для углубления наших отношений. Сейчас сложные времена во многих смыслах и для Армении тоже, но знайте, что у вас есть сильный и истинный друг и партнёр в лице США, — заявил Блинкен на церемонии подписания документа.

Энтони Блинкен Carolyn Kaster - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Несмотря на неоднозначность внешнеполитического курса Пашиняна, нельзя сказать, что он не поддерживает контакты с Москвой. В апреле состоялись переговоры России и Армении на высшем уровне, а до этого, хоть и при посредничестве Брюсселя, прошла встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Теперь Ереван стоит на пороге кардинальных изменений её положения на международной арене. Вероятно, как и на протестах против Пашиняна в марте прошлого года, армянский премьер позволяет оппозиции показать её максимум, чтобы потом собрать своих сторонников и продемонстрировать их многочисленность. Такой ход, возможно, позволит выиграть немного времени перед принятием важных решений — подписанием мирного договора с Баку и демаркацией армяно-азербайджанской границы.