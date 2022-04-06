В Брюсселе началась встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель

В Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Армении. Отмечается, что стороны продолжат обсуждение вопросов, поднятых на встрече сторон 14 декабря прошлого года.

После трёхсторонней встречи азербайджанский и армянский лидеры встретятся тет-а-тет.

Ранее в ЕС состоялись переговоры помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсуждали вопросы подготовки к предстоящей встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении, а также темы, связанные с перспективами заключения мирного соглашения.

До этого Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.