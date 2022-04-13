Пашинян: Армения признаёт целостность Азербайджана

Армения признаёт целостность Азербайджана, вопрос правового статуса Карабаха направлен на обеспечение его безопасности, заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, стороны должны подписать соглашение о мире как можно скорее. При этом он выразил обеспокоенность, что Баку может завести мирные переговоры с Ереваном в тупик.

Сегодня международное сообщество четко заявляет: быть единственной в мире страной, не признающей на двустороннем уровне территориальную целостность Азербайджана, являющегося союзником Турции, — это большая угроза не только для Арцаха (армянское название Карабаха — прим. NEWS.ru), но и для Армении, — сказал Пашинян.

По его словам, международное сообщество потребовало от Еревана не возлагать на него надежд из-за отсутствия возможности помочь. По его словам, трудно смириться с мыслью, что «пришлось отказаться от плодов победы, добытой за прошедшие 30 лет ценой лишений, и взамен ничего не получить».

Представляя отчёт о деятельности правительства, Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе погибло 3825 человек.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что «вопрос окончательного статуса Карабаха» должен обсуждаться в рамках мирного соглашения с Азербайджаном. Он добавил, что Ереван заявлял о приемлемости азербайджанских предложений по миру. В то же время премьер подчеркнул, что в них не говорится о гарантиях безопасности народу Карабаха и о вопросе его статуса.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.