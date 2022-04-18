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Мир

Пашинян оценил роль миротворческого контингента в Карабахе

17:09, 19 апреля 2022
Пашинян оценил роль миротворческого контингента в Карабахе Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе, который обеспечивает безопасность региона. Он также подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий в Карабахе.

Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности всего Южного Кавказа, — сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что деятельность миротворцев нужно сделать более эффективной. По его словам, главным вопросом остаётся урегулирование карабахского конфликта. 

В рамках двухдневного визита в Москву армянский премьер намерен также встретиться с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Пашинян планирует съездить в Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе переговоров Путин и Пашинян обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений.

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