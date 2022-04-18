Пашинян оценил роль миротворческого контингента в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе, который обеспечивает безопасность региона. Он также подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий в Карабахе.

Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности всего Южного Кавказа, — сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что деятельность миротворцев нужно сделать более эффективной. По его словам, главным вопросом остаётся урегулирование карабахского конфликта.

В рамках двухдневного визита в Москву армянский премьер намерен также встретиться с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Пашинян планирует съездить в Нижний Новгород.