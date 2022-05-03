Армения и Турция подтвердили настрой на урегулирование отношений

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Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений состоялась 3 мая в Вене, сообщается на сайте МИД Армении. В ведомстве заявили, что спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч в ходе встречи вновь подтвердили, что цель процесса нормализации — достижение полного урегулирования отношений между двумя странами.

У них состоялся искренний и эффективный обмен мнениями и обсуждение возможных шагов, которые могут быть предприняты для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили готовность продолжить процесс без предварительных условий, — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили спцпредставителей для налаживания диалога. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, с турецкой — бывший посол в США Сердар Кылыч. Они провели уже две встречи — 14 января в Москве и 22 февраля в Вене.

Первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана по нормализации отношений, по информации МИД Турции, прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

После второй встречи в МИД Армении заявили, что спецпредставители подтвердили: конечной целью переговоров является достижение полноценной нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.