Спецпредставители Анкары и Еревана условились о продолжении диалога
Сона Рустамова
Сона Рустамова
16:43, 24 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спецпредставители Анкары и Еревана по нормализации двусторонних отношений Сердар Кылыч и Рубен Рубинян договорились о продолжении переговоров без предварительных условий, сообщили в МИД Армении. Стороны рассмотрели конкретные шаги для нормализации диалога.
Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является достижение полноценной нормализации отношений между Арменией и Турцией, как это было согласовано во время их первой встречи в Москве,— говорится в сообщении.
Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.
Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.