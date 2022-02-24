Спецпредставители Анкары и Еревана условились о продолжении диалога

Спецпредставители Анкары и Еревана по нормализации двусторонних отношений Сердар Кылыч и Рубен Рубинян договорились о продолжении переговоров без предварительных условий, сообщили в МИД Армении. Стороны рассмотрели конкретные шаги для нормализации диалога.

Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является достижение полноценной нормализации отношений между Арменией и Турцией, как это было согласовано во время их первой встречи в Москве, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.