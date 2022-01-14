Анкара и Ереван подтвердили настрой на урегулирование отношений

Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, сообщили в МИД Турции. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

В ходе своей первой встречи, проведённой в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации посредством диалога между Турцией и Арменией, — говорится в заявлении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили, что стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию без предварительных условий.

Как сообщается, место и дата второй встречи спецпредставителей будут определены по дипломатическим каналам.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре заявил, что Еревану в первую очередь необходимо правильно оценить перспективы долгосрочного мира в своём регионе.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.