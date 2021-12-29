МИД Турции определился со встречей спецпредставителей Турции и Армении

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча спецпредставителей Турции и Армении ожидается в январе. Об этом министр иностранных дел страны заявил в эфире телеканала 24 TV.

Дата пока неизвестна, но ожидается, что она (встреча. — NEWS.ru) состоится в январе, — сказал Чавушоглу.

В декабре министр иностранных дел Турции заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отметил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиалиний на рейсы Стамбул — Ереван — Стамбул. В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу объявил, что турецкая авиакомпания Pegasus начнёт выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Стамбулом отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Ранее в материале NEWS.ru говорилось, что внешнеполитические ведомства Турции и Армении заявили о намерении начать диалог между странами. Сперва министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения отношений, после чего последовало подтверждение из Еревана.