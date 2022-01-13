Эрдоган дал Армении совет по налаживанию отношений с Турцией

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре рассказал о шагах, которые, по его мнению, необходимо предпринять Армении для на налаживания отношений с Турцией, передаёт РИА Новости. Глава государства считает, что Еревану в первую очередь необходимо правильно оценить перспективы долгосрочного мира в своём регионе. 14 января представители двух стран проведут первую за долгие годы встречу в Москве.

Вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Для того чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир на Южном Кавказе, — сказал турецкий лидер.

Внешнеполитические ведомства Турции и Армении ранее заявили о намерении начать диалог между странами. Спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией стал экс-посол страны в США Сердар Кылыч. Спецпредставителем от Армении назначен заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.