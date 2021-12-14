Армения назначит спецпредставителя для диалога с Турцией

Пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил в Facebook, что республика приветствует назначение Турцией спецпредставителя для урегулирования отношений с Ереваном. По его словам, Армения готова к налаживанию связей с Анкарой без предварительных условий и также назначит своего спецпредставителя.

Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога, — написал он.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван договорились об открытии чартерного авиасообщения. Также отмечалось, что страны назначат спецпредставителей для нормализации отношений.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель проведёт 14 декабря в Брюсселе трёхстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.