Украина получит ракеты ATACMS: что известно, какие города РФ в опасности

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Президент США Джо Байден пообещал передать небольшую партию тактических ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила телекомпания NBC News. Какие города России могут попасть под удар?

Что известно о поставках ракет ATACMS ВСУ

Информации о сроках официального объявления решения или дат передачи вооружений пока не приводится. Ожидается, что об этом будет отдельно заявлено в сообщении Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее рассказал, что Байден принял решение пока не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи Киеву.

«Он в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем, — сказал советник.

При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

16 сентября четыре американских сенатора обратились к президенту США с требованием срочно отправить Украине ракеты ATACMS.

«Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — говорилось в их заявлении.

Чем могут быть опасны ракеты ATACMS для России

Ракеты ATACMS — это первые ракеты оперативно-тактического класса. Они могут быть запущены с наземных установок HIMARS, которые являются высокомобильными, легко перемещаются и маскируются, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, ATACMS — ракеты с дальностью до 300 километров и мощной боевой частью.

«Скорее всего, американцы передадут Украине первые версии этих ракет, которые содержат около 1000 субэлементов внутри весом более 500 кг. Таким образом, в варианте терроризма, который использует Украина, мы понимаем, что эти ракеты могут бить по мирным городам, принося смерти и разрушения», — обратил внимание Клинцевич.

По мнению военного эксперта, для России поставки Украине данных снарядов представляют серьезную угрозу, потому что новые ракеты могут быть противобункерными, то есть они «глубоко заглубляются под землю и взрывают подземные укрытия и штабы».

Фото: army.mil/Public domain/via Wikimedia Commons

Что ВС РФ могут противопоставить ATACMS

Андрей Клинцевич считает, что для ВС РФ нет проблем сбить в воздухе американские ракеты, но проблема заключается в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить удары по не защищенным комплексами ПВО территориям России.

«Они будут выявлять такие места и наносить удар именно туда, чтобы показывать беззащитность городов или инфраструктуры. Передача этих ракет Украине говорит о том, что США повышают градус эскалации», — подчеркнул эксперт.

Также Клинцевич обратил внимание, что под прицелом украинской армии, если она получит американские ракеты, могут находиться такие города, как Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Смоленск и Тула.

«Однако Украина вряд ли будет использовать их на такой дальности, туда скорее будут отправлять беспилотники. Дело в том, что чем дальше летит ракета, тем меньше ее боевая, проникающая часть», — резюмировал Андрей Клинцевич.

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