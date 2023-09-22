Военэксперт рассказал, какие средства способны поразить американский ATAMCS Военэксперт Клинцевич: российские системы ПВО могут легко сбить ракеты ATACMS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО могут легко сбивать американские дальнобойные ракеты ATACMS, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, эти вооружения являются плохим аналогом ракет «Искандер».

Американские ракеты ATACMS можно назвать плохеньким аналогом наших ракет «Искандер», которых нет у ВСУ. Для наших систем ПВО сбить новое оружие Украины не сложно, — сказал Клинцевич.

Однако он отметил, что украинские военные будут выявлять незащищенных комплексами ПВО территории и наносить удар именно туда, чтобы показывать беззащитность городов или инфраструктур. Тем не менее, Клинцевич выразил уверенность, что российское руководство найдет способ, как на это среагировать, так как у ВС РФ необходимое для уничтожения таких ракет оружие.

Ранее президент США Джо Байден одобрил передачу небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS Украине, а также уведомил об этом украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого четыре американских сенатора Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. Они заявили, что до окончания «типичного сезона боевых действий» на Украине остался месяц. По их словам, ракеты необходимы ВСУ, чтобы к зиме достичь «важных целей» и помешать российской армии укрепить оборону. Отправить Киеву дальнобойные ракеты призывал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.