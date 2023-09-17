Второй удар по танковому заводу в Харькове: что пишут военкоры 17 сентября

Фото: МО РФ

Обстановка в Светлодарске в ДНР, оружие КНДР для ВС РФ, подробности повторного удара по танковому заводу в Харькове, эффективность дрона-камикадзе «Упырь» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Юрий Котенок: «На фронте — относительная пауза на фоне боестолкновений тактического характера»

«На Южном направлении противник проводит ротацию, вводя доп. подразделения. В районе н.п. Вербовое гвардейцы 7-й дивизии ВДВ погнали ССО „Азов“, накидали им хорошо. Есть потери и у нас. Противник подзадохнулся на „Востоке“ и „Каскаде“ под Новомайорском. Было очень сложно, но донецкие выстояли. По косвенным признакам, ВСУ будут пытаться „прыгнуть“ через Днепр. Больших изменений на линии ожидать трудно, учитывая, что под Донецком вчера-сегодня — дожди. ВСУ под Бахмутом пытаются развить тактический успех. Мешают рельеф местности и железная дорога», — написал военкор

Журналист обратил внимание, что ВС РФ нуждаются в вооружении Северной Кореи. По его словам, у КНДР «отличная ствольная артиллерия с дальностью 40 км, отличные РСЗО и ракеты „земля — земля“».

«С HIMARS украинцы уже так не побалуются, как сейчас. Учитывая, что ATACMS — ракета и под HIMARS тоже, нам бы сейчас эта реактивная артиллерия КНДР подошла. РСЗО KN-9 и KN-25 идеально подходят. KN-25, правда, у корейцев немного, и едва ли нам ее продадут, а KN-9 (140 км) — много, причем под наш калибр. Нужны как воздух, штук 10 по фронтам как минимум. KN-25 с дальностью до 400 (!) км — также шт. 10. Еще ствольная — шт. 60 как минимум. Все это должно быть сведено в отдельные артиллерийские бригады со своим РУКом, аэроразведкой, связью. Перебрасывал их бы из угла в угол. Нам это нужно. Потому что плохо или хорошо, но мотивированный украинец кончается. Если бы задушили их арту, вздохнули бы свободнее и местами можно понаступать по полной программе», — добавил Котенок.

Фото: МО Украины

«Старше Эдды» рассказал о применении российского дрона-камикадзе «Упырь» в зоне СВО

«Война нового типа. Боец одного из спецподразделений, на вооружении которого стоят народные дроны-камикадзе „Упырь“, буквально прокрадывается на дроне через кусты и поражает блиндаж врага. Дрон, собираемый уже практически в промышленных масштабах, без копейки государственных и спонсорских средств, созданный исключительно благодаря подписчикам Telegram-каналов, превратился в один из самых эффективных инструментов войны. Вот „Упырь“ добрался и до фронта Сватово — Кременная, уничтожив блиндаж 66-й механизированной бригады ВСУ», — добавили авторы канала.

«Рыбарь»: «Повторный удар ВС РФ по району танкоремонтного завода в Харькове»

«Ночью около 01:00 по местному времени российские войска четырьмя ракетами нанесли повторный удар по окрестностям Харьковского бронетанкового завода (ХБТЗ). Целями атаки стали два цеха расположенного по соседству завода железобетонных изделий (ЖБИ). В первом здании на Большой Панасовской, 218 был поражен большой склад боеприпасов: в течение 20 минут после прилета и начала пожара там продолжались детонации снарядов с разлетом осколков. Во втором строении на Большой Панасовской, 220 находилась стоянка техники, в основном — грузовых автомобилей. Они также были уничтожены», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что это вторая атака по окрестностям предприятия за сутки: утром 16 сентября ВС РФ точно поразили один из двух цехов основной производственной деятельности на ХБТЗ, а также точно попали по стоянке бронетехники в здании завода ЖБИ.

«Оба объекта представляли действительно большую важность для противника: на первом с весны 2022 года постоянно шел ремонт танков, а второй использовался в качестве хранилища отремонтированных бронемашин перед погрузкой на ж/д станцию для отправки на передовую. Как выяснилось, там же располагался и склад боеприпасов», — добавили авторы канала.

МО РФ сегодня заявило о поражении цеха Харьковского бронетанкового завода.

«В районе Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — добавили в ведомстве.

WarGonzo рассказал, что сейчас происходит в городе Светлодарске

«Светлодарск — спокойный и ухоженный городок в Донецкой Республике. Брали его быстро, в начале СВО, с наскоку, поэтому больших разрушений не было. Тихо, конечно, относительно, с поправкой на войну. До фронта далеко, но в город прилетает. Город утопает в зелени. Город полупустой, на улицах мало кого. В основном одни военные и старики. Пенсионеры катят тележки, идут неспешно, горбясь и стуча палочкой по асфальту. Или сидят они во дворах на скамейках возле подъезда, как сонные птицы на насесте, и греются на солнце. А на улицах, как агрессивные голуби, кучкуются военные, если продолжать птичью метафору. Светлодарск — город пенсионеров и солдат. Но и дети есть. Возле магазина подтянутый парень в мультикаме играл с маленькой девочкой, и девочка пищала от восторга», — пишет источник.

Сообщается, что недалеко от Светлодарска стоит Углегорская ТЭС, которая выдержала атаку бойцов ВСУ.

«Перед ней ровная натянутая гладь воды, такая же спокойная, как и сам Светлодарск, в ней еле-еле дрожат трубы теплоэлектростанции. Уходя, украинские неонацисты пытались взорвать плотину, да не рассчитали заряд, она выдержала — в СССР старались строить на века. А неонацисты не вечны, этот злой морок Украины, когда-нибудь исчезнет, развеется этот кошмар. А трубы Углегорской ТЭС останутся. На них долго можно смотреть перед закатом», — добавил WarGonzo.

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