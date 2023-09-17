Атака беспилотников ВСУ на Москву 17 сентября: куда летели, где были сбиты

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс «Оса»

Два украинских беспилотника минувшей ночью пытались атаковать Москву, сообщил глава города Сергей Собянин. Есть ли разрушения и пострадавшие?

Как дроны ВСУ пытались атаковать Москву ночью 17 сентября

Примерно в 02:00 Сергея Собянин заявил, что российская ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших не было. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.

Через некоторое время Telegram-канал SHOT сообщил, что режим «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. По меньшей мере 31 рейс был задержан, еще девять отменены.

Министерство обороны РФ подтвердило атаку украинского БПЛА Москву. В ведомстве подчеркнули, что дрон был уничтожен средствами ПВО.

«17 сентября около 01:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области», — отметили в ведомстве.

Примерно в 04:00 Собянин заявил, что еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет.

«Украинский дрон-камикадзе упал на территорию тульского Логистического центра № 1 — в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, место сейчас ограждено, там работают представители спецслужб. Предварительно, украинский БПЛА летел в сторону Москвы, система ПВО сбила его над Тулой», — пишет Mash. Официального подтверждения этого от МО РФ не было.

Как дроны ВСУ атаковали Россию ночью 17 сентября

В Московской области российские средства ПВО перехватили три дрона над территориями Домодедовского и Раменского районов, а также над городским округом Истра.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово были задержаны более 30 рейсов и шесть отменены — на текущий момент они работают в штатном режиме.

Еще один украинский беспилотник в 04:00 упал на территорию нефтебазы в городе Орле: возникло открытое горение резервуара с топливом в Железнодорожном районе. Прибывшим на место сотрудникам оперативных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

Представители Минобороны России также заявили о перехвате четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крымского полуострова.

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