ПВО отбила вторую за ночь атаку беспилотников на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй беспилотный летающий аппарат за ночь попытался атаковать Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбила дрон в Раменском районе Московской области.

Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет, — написал Собянин.

Это вторая атака на столицу за ночь. Ранее Собянин сообщал, что ПВО сбила БПЛА в районе городского округа Истра. Он подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли четвертую за ночь попытку атаки на Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.

В Минобороны России ранее также сообщили об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.