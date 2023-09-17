Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне слухов о его болезни

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеозапись с прогулки. Так он отреагировал на слухи своем предсмертном состоянии. На видео политик улыбается, говорит на чеченском языке, показывает виды лесопарка и тропу, а в завершение призывает всех заниматься спортом.

Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, — написал Кадыров.

До этого видеозапись с прогулкой Кадырова и его семейства публиковал помощник политика Умар Даудов.

Слухи о том, что Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за почечного заболевания, распространяют частные Telegram-каналы и украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки. Некоторые источники утверждали, что глава Чечни пребывает в коме.

Слухи о болезни Кадырова появлялись и ранее. В марте он заявлял, что девайс, установленный у него на пальце, — не медицинский прибор, а счетчик молитв.

4 сентября президент РФ Владимир Путин наградил 20-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.