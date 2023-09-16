Удар по Харькову, уничтожение самолетов ВСУ: что пишут военкоры 16 сентября

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж самоходного миномёта 2с4 «Тюльпан» ЦВО ВС РФ

Ракетный удар по Харькову, огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления, работа артиллерии ВС РФ у Работино — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц прокомментировал новость об огромных потерях ВСУ с начала контрнаступления

«Давайте без иллюзий. Заявления полтавского военкома о том, что с призыва прошлой осени в строю осталось только 10–20 процентов, не должны вводить в заблуждение. А то смотрю, кто-то эти цифры уже интерпретирует, будто мы уничтожили 90 процентов украинской армии. Это не так. У них нет осеннего или весеннего призывов. У них мобилизация — это перманентный процесс, который в режиме онлайн поставляет новое мясо в обескровленные части. И бригады, которые были разбиты в Запорожье, постепенно комплектуются новыми людьми», — подчеркнул журналист.

По его словам, несмотря на это, качество пехоты ВСУ «уже не то, что год назад». Коц обратил внимание, что осенью 2020 года «на волне харьковского успеха был всплеск патриотизма и эйфории».

«И тот осенний набор по мобилизации был, пожалуй, последним, в который шли добровольцы. И очень здорово, что 80–90 процентов этих мотивированных и идеологически заряженных захистников мы за год выкосили. Но на их место пришли другие. Пусть не такие идеологически подкованные и пригнанные в армию насильно, но они есть, это факт. И технику Запад на Украину гонит потихоньку. Надо не дать противнику восстановиться. Потому что к весне и эта сырая пехота уже окрепнет, и техники будет больше, и самолеты пойдут, и дальнобойные ракеты. Опять придется воевать не благодаря, а вопреки», — добавил военкор.

WarGonzo: «Русская артиллерия уничтожает пехоту ВСУ»

«Работино. Выкошенные лесопосадки, в которых пытаются закрепиться группы ВСУ. Монотонные удары по ним минометов, артиллерии и танков. Далее следует подвоз новых групп противника взамен погибших. Это реалии всех направлений фронта, где идет контрнаступление, в том числе и окрестностей Работино. Хаммер и Техник из 1429-го полка 58-й армии, вдохновленные Империумом Человечества, наблюдают и корректируют этот процесс», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

Евгений Поддубный: «Минобороны подтвердило удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога, нанесенный 11 сентября»

«По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины», — написал журналист.

Поддубный 11 сентября сообщал, что пять боевых самолетов ВСУ были уничтожены на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога.

«Предварительно, сообщается об уничтожении двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ. Также на территории аэродрома могли храниться ракеты HARM и несколько ударных беспилотников. Официальные ресурсы противника признали удары ВКС РФ по своей инфраструктуре в Днепропетровской области. В частности, речь идет о ракетах Х-59, которые украинская ПВО перехватить не в силах», — рассказывал тогда военкор.

Александр Сладков объяснил, почему ВС РФ не отвечают на каждый удар ВСУ и Запада

«Мы не мстим. Мы последовательно и структурно воюем. Да, есть недостатки, например артиллерийская разведка (я имею в виду новейшие разработки в богатом достатке на фронте), но ничего, будет. Но мы не отвечаем сразу же ударом на удар, мы бьем, когда и куда нам надо. Мы успокоились, мы поняли все свои ошибки и недостатки, и это мне тоже нравится. Мы не суетимся и действуем вдолгую. Не получается расколоть — размелем. Нам нельзя останавливаться. И мне нравится, что вся государственная машина, не мешая людям жить привычно, разворачивается для борьбы за существование», — пишет военкор.

По его словам, сейчас «идет речь не только о сохранении земель». Сладков уверен, что Россия добивается полной независимости от Запада.

«Мы доказали, что способны жить в мировом сообществе, но с сохранением наших прав и свобод, за которые и воюем. Вы помните, чтоб мы, как США, Британия и их вассалы, нарушали международные договоренности? Нет. У них это сплошь и рядом. Нам надоело, что они назначили себя хозяевами, а мы с этим не согласны. Мы за равноправие. Так, меня унесло в рассуждениях в мировое пространство. Короче, мы запрягаем и скоро поскачем. Не сломя голову, а четко по нашему плану», — добавил он.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»: «Утром российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Холодногорском районе Харькова»

«Одной из целей стал Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) на Большой Панасовской улице. Предприятие с начала СВО непрерывно занимается ремонтом бронетехники: звуки от прогона танковых двигателей и погрузки машин на платформы, расположенной неподалеку от станции Харьков-Сортировочная, слышали все живущие рядом харьковчане. По заводу уже прилетали российские ракеты, чаще всего — по пустым заброшенным помещениям. Однако в этот раз ВС РФ попали как раз по одному из двух цехов, где осуществлялась основная производственная деятельность», — отметил источник.

Сообщается, что еще один точный удар был нанесен по цеху соседнего завода железобетонных изделий. Именно там находилась стоянка техники, ранее отремонтированной на ХБТЗ, рассказал «Рыбарь».

«Наблюдательные местные жители могли приметить военную активность на объекте хотя бы по следам гусениц на асфальте у ворот предприятия. Любопытно, что в данном случае ВС РФ могли „выбить страйк“: судя по звукам детонаций, в цеху также хранился боекомплект. Пораженные цели обладали действительно большой значимостью для противника. Обычно украинские власти делают все возможное для восстановления таких сооружений после прилетов. В частности, в середине августа ракетный удар повредил второй цех основной производственной деятельности ХБТЗ, однако работы в нем были возобновлены уже спустя три недели», — добавил авторы канала.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

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