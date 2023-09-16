Какой важный объект ВСУ был атакован ракетами в Харькове 16 сентября

Фото: ГСЧС Украины

В Харькове сегодня утром, 16 сентября, прогремело несколько взрывов, заявил мэр города Игорь Терехов. Подробностей этого от украинских властей пока не поступало. Что могло стать причиной взрывов?

Взрывы в Харькове 16.09.2023, ракетные удары по Украине

Примерно в 11:00 по московскому времени несколько украинских Telegram-каналов сообщили, что в небе были замечены ракеты. Воздушную тревогу объявили в регионе уже после первых взрывов.

«По данным украинских мониторинговых каналов, в городе минимум три мощных прилета, два из которых, предположительно, пришлись по объектам на севере и востоке города. Судя по тому, что воздушная тревога в регионе не была объявлена, по объектам ВСУ в городе могли применяться сверхзвуковые баллистические ракеты или другое высокоточное вооружение», — писали авторы «Военной хроники».

Украинские Telegram-каналы выложили кадры с последствиями удара по объекту в городе — над местом прилета ракеты поднимается столб дыма. Ракетную атаку подтвердил также глава местной ОВА Олег Синегубов. Какой именно объект поражен, он не уточнил.

«В Харькове прогремели четыре мощных взрыва. В ряде областей ревут тревоги. P. S. Удар наносился ракетами С-300», — сообщили «Военкоры Русской Весны».

Военкор Юрий Котенок рассказал, что в Харькове в общей сложности случилось пять прилетов. По его данным, ракеты ударили по танковому заводу.

«Местные жители сообщают о как минимум пяти мощных взрывах в окрестностях Харькова. В свою очередь украинские источники сообщают о четырех взрывах в самом городе. На текущий момент в городе продолжает звучать воздушная тревога. При этом в Сети появились кадры густого столба дыма, поднимающегося над местом одного из прилетов», — писал «Рыбарь».

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что, предварительно, удар был нанесен по цехам сборки и ремонта бронетанковой техники ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что ранения получили пять человек, их состояние легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий.

«Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу, который производит и ремонтирует тяжелую бронированную технику для нужд ВСУ. Комплекс сооружений предприятия, входящего в „Укроборонпром“, находится в Холодногорском районе Харькова. Как и всегда в случаях успешного поражения российскими ВС военной цели, украинские пропагандисты старательно замалчивают информацию о точном месте прилета ракет. Однако демонстрируемые кадры со столбом дыма, поднимающегося над многоэтажными домами, дают возможность подтвердить локацию», — рассказали авторы канала «Война с фейками».

Источник также показал на фото и видео жилой комплекс «Воробьевы горы на Полях». Расстояние от него до центра одного из ангаров ХБТЗ составляет менее 1,5 км.

«Начиная с 2014 года Харьковский бронетанковый завод наращивал производство бронетехники для украинских формирований, а летом 2023 года директор именно этого предприятия возглавил „Укроборонпром“», — пишет Telegram-канал.

Минобороны РФ никак не комментировало ракетный удар по объектам в Харькове.

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