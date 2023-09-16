Сладков: Россия доказала, что способна жить в мировом сообществе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия доказала способность жить в мировом сообществе, но с сохранением прав и свобод, которые государство отстаивает, заявил в Telegram-канале военкор Александр Сладков. Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала мировые договоренности в отличие от США, Великобритании «и их вассалов» и российская сторона полностью выступает за равноправие.

Сладков пояснил, что российское государство борется за существование и речь идет не только о сохранении земель, но и о независимости от Запада. Военкор убежден, что Россию не нужно ни миловать, ни наказывать, равно как и что-то запрещать или разрешать.

Мы доказали, что способны жить в мировом сообществе, но с сохранением наших прав и свобод, за которые и воюем. Вы помните, чтоб мы, как США, Британия и их вассалы, нарушали международные договоренности? Нет. У них это сплошь и рядом. <...> Мы за равноправие, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддерживает рабочие отношения с западными коллегами, но после увеличения списка недружественных стран многие контакты были сокращены. В интервью NEWS.ru дипломат рассказала о невозможности сохранить отношения на прежнем уровне с теми, кто «поддерживает убийство россиян».

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака до этого заявил, что Вашингтон продолжает конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Минские соглашения же использовались как «уловка», которая помогла подготовить Киев к противостоянию с Москвой, считает он. По его мнению, такому курсу правительства США «нет никаких моральных оправданий».