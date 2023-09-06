В США раскрыли план Запада против России на Украине Политик из США Барака: Запад продолжит украинский конфликт для ослабления России

Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Keystone Press Agency/Global Look Press

США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, заявил в Twitter (X) американский политик и правозащитник Аджаму Барака. По его мнению, этому курсу Вашингтона не существует моральных оправданий.

Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины, — отметил политик.

Барака и прежде много раз критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. Он считает, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу как «уловку», чтобы подготовиться к противостоянию с Россией.

Также Барака утверждал, что многие страны — члены НАТО признают, что потерпели катастрофу из-за поддержки военных планов США в ходе противостояния с Россией.

Ранее Аджаму Барака заявил, что Центральное разведывательное управление США и Пентагон заранее знали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины обречено на провал. По его словам, теперь Вашингтон обвиняет в провале Киев и «украинскую стратегию».