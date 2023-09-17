Южная Корея пригрозила «концом режима» КНДР в ответ на ядерный удар Президент Южной Кореи пообещал «конец режима» КНДР в ответ на ядерный удар

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный парад в Северной Корее

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что если Пхеньян устроит нападение с использованием ядерного оружия, Сеул и Вашингтон примут ответные меры, которые приведут к «концу режима». В беседе с Associated Press он подчеркнул, что южнокорейские и американские власти договорились действовать сообща в ответ на любые угрозы со стороны КНДР.

Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима. В будущем американское расширенное сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут обсуждать, решать и действовать сообща, — сказал Юн Сок Ёль.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут готовы применить все средства, включая ядерные, для защиты Южной Кореи.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это первое подобное заявление со стороны представителей администрации Байдена.