FP: все ведомства США одобрили передачу Украине баллистических ракет ATACMS

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Все американские ведомства одобрили передачу Украине тактических баллистических ракет ATACMS, сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса. Окончательное решение остается за президентом США Джо Байденом, который может оставить союзника без необходимых снарядов, пишет издание.

Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет, — заявил источник.

По его словам, при принятии решений о поставках оружия на Украину США до сих пор учитывают один фактор — нежелание эскалации конфликта.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина в большей степени нуждается в средствах противовоздушной обороны, чем в дальнобойных ракетах. По его словам, в настоящее время Пентагон сосредоточен именно на этом типе вооружения.

Остин призвал союзников передать Киеву дополнительные боеприпасы к системам ПВО в преддверии зимы. По его словам, им стоит «поискать тщательнее».

Сенаторы тем временем обратились к Байдену с требованием немедленно отправить Украине ракеты ATACMS. По их словам, это значительно повысит вероятность успешного наступления. Промедление навредит интересам национальной безопасности США, отметили сенаторы.