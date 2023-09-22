Военный эксперт рассказал, чем опасны американские ракеты ATACMS Военэксперт Клинцевич: ракеты ATACMS могут взрывать подземные укрытия и штабы

Фото: army.mil/Public domain/via Wikimedia Commons

Поставка ракет ATACMS Украине представляют серьезную угрозу, потому что они обладают проникающей боевой частью и могут взрывать подземные укрытия, штабы, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, ВСУ попытаются использовать эти ракеты при атаках на города России.

Ракеты ATACMS – это первые ракеты оперативно-тактического класса. Они могут быть запущены с наземных установок HIMARS, которые являются высокомобильными, они легко перемещаются и маскируются, а также на гусеничных более мощных установках M270. Их дальность до 300 км, с достаточно мощной боевой частью ракеты, в том числе в кассетном исполнении. Скорее всего американцы передадут Украине первые версии этих ракет, которые содержат около 1000 субэлементов внутри весом более 500 кг. Таким образом, мы понимаем, что эти ракеты могут бить по мирным городам России, принося разрушения, – рассказал Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что если половина этих снарядов будет валяться на земле так и не сработав, это можно сравнить с заминированной территорией.

Для нас поставке Украине ракет ATACMS представляют серьезную угрозу, потому что новые ракеты обладают проникающей боевой частью и могут быть противобункерные, то есть они глубоко заглубляются под землю и взрывают подземные укрытия, штабы, – добавил Клинцевич.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил передачу небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS Украине, а также уведомил об этом украинского лидера Владимира Зеленского. Накануне Байден вел с ним переговоры в Белом доме.