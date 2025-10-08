Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:53

Удары по Украине сегодня, 8 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 октября, нанесли массированный комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 8 октября

Российские военные в ночь на 8 октября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Одессе, применив более 180 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основные цели поражены в Черниговской области. Атакована ж/д станция перегона Носовка — Нежин, задерживаются составы. Без света более 4,5 тысячи абонентов. Также в Носовке зафиксированы взрывы в районе завода „Победит“, который, в частности, занимается изготовлением БПЛА и систем контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет. Местные жители сообщали об ударе по „аэродрому подскока“ в Прилуках, по ТЭС, тренировочному лагерю в Нежине. „Герани“ атаковали Сумы и пригород: удары пришлись по ж/д станции и полигону Высшего артиллерийского училища. В Степановке „Герани“ атаковали объекты на территории с/х предприятий, где накануне зафиксирована тяжелая техника ВСУ. Также поражены цели Путивле», — отметил он.

В Днепропетровской области, по данным Царева, атакованы ж/д развязки, завод «Стройдеталь», подстанция «Южная», аэродром Долгинцево и «Военный городок».

В результате ударов по объектам ж/д и энергетики в городе Нежине Черниговской области в регионе исчезло электричество и остановились поезда, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«После ударов по железной дороге остановилось движение поездов через Нежин. „Герани“ поразили и товарный поезд под Нежином. В результате ударов повреждены пути ж/д полотна сообщения Нежин — Киев. Также попадание по одному из энергообъектов, из-за чего в некоторых районах города были аварийные отключения света. Есть и разрушение складской инфраструктуры „Украинской железной дороги“, начался пожар», — сообщили военкоры.

Основными целями ВС РФ в период с 7 по 8 октября стали логистика, склады, аэродромы, энергетические узлы и военные объекты, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

По его данным, удары были нанесены по ключевым объектам логистики и подготовки войск в Черниговской области, по ж/д инфраструктуре, комбинатам и артиллерийскому полигону в Сумской области, по заводу «Стройдеталь», подстанции «Южная», аэродрому в Днепропетровской области, по портовой и припортовой инфраструктуре и тренировочным площадкам в Одесской области, по объектам энергетики и складам в Черкасской области и по инфраструктурным объектам в Харьковской и Запорожской областях.

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» также сообщила, что в результате ударов на Украине повреждено оборудование одной из ТЭС. О какой станции идет речь, не уточняется. В компании признали, что повреждения серьезные.

Минобороны эту информацию не комментировало.

