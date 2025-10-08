В Европе признали неудобную правду о ВСУ Фредериксен: у ЕС нет идей, как финансировать ВСУ без конфискации активов России

У Европейского союза больше нет идей, кроме конфискации российских активов, для решения проблемы с финансированием Украины, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в разговоре с газетой Financial Times. По ее словам, она не сталкивалась с другими предложениями.

Какова альтернатива? <...> Мы должны найти решение проблемы финансирования, и если не это, то я не слышала о каких-то идеях, — отметила глава правительства.

До этого СМИ выяснили, что страны — участницы Европейского союза могут принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене.

Также стало известно, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет преследовать инициаторов конфискации ее активов на Западе. По его словам, РФ воспользуется всеми возможными юридическими инструментами для защиты своих интересов.