Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:02

В Европе признали неудобную правду о ВСУ

Фредериксен: у ЕС нет идей, как финансировать ВСУ без конфискации активов России

Метте Фредериксен Метте Фредериксен Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

У Европейского союза больше нет идей, кроме конфискации российских активов, для решения проблемы с финансированием Украины, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в разговоре с газетой Financial Times. По ее словам, она не сталкивалась с другими предложениями.

Какова альтернатива? <...> Мы должны найти решение проблемы финансирования, и если не это, то я не слышала о каких-то идеях, — отметила глава правительства.

До этого СМИ выяснили, что страны — участницы Европейского союза могут принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене.

Также стало известно, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет преследовать инициаторов конфискации ее активов на Западе. По его словам, РФ воспользуется всеми возможными юридическими инструментами для защиты своих интересов.

Дания
активы
Россия
конфискация
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.