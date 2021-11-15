Турция будет работать с Ираном в рамках формата «3+3» на Южном Кавказе

Турция готова к совместной работе с Ираном в формате «3+3» , заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Он сообщил об этом в ходе визита в Тегеран, трансляцию вёл телеканал NTV. Ранее данная инициатива обсуждалась главой российского внешнеполитического ведомства с иранской стороной. Было зафиксировано положительное отношение стран к подобной форме регионального сотрудничества.

На Южном Кавказе мы хотим работать с Ираном по формуле «3+3», — сказал Чувашоглу.

Он также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время собирается посетить Тегеран, где проведёт переговоры о дорожной карте двустороннего сотрудничества. По его словам, в этом заинтересованы обе страны.

Ранее сообщалось, что вопрос запуска платформы «3+3» на Южном Кавказе был затронут главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. По словам российского министра, работы по разблокированию всех транспортных и экономических связей предусмотрены в подписанном трёхстороннем соглашении между лидерами Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года. Лавров заметил, что запуск платформы «3+3» положительно повлияет на развитие экономики как сторон конфликта, так и их соседей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.