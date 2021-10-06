Главы МИД России и Ирана обсудили создание формата «3+3» по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о рассмотрении создания формата сотрудничества «3+3» по Карабаху. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с главой иранского внешнеполитического ведомства Хоссейном Амиром Абдоллахианом, трансляция которой велась на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter. Данная инициатива предполагает создание механизма регионального взаимодействия с участием России, Азербайджана, Армении, а также Турции, Грузии и Ирана.

Мы обсуждали инициативу создания формата «3+3», в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. У иранской стороны положительное отношение к этой инициативе, такое же отношение наблюдаем у Азербайджана и Турции. На настоящий момент работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия увидит интерес в создании такого механизма консультации по ускоренному развитию региона, который долгое время сдерживал своё развитие из-за сохраняющихся конфликтов, — сказал Лавров.

Дипломат также добавил, что в трёхсторонних соглашениях лидеров России, Азербайджана и Армении обоснованы принципы, которые определяют дальнейшие шаги по продвижению урегулирования, включая работы по разблокированию всех транспортных и экономических связей. Как он отметил, это положительно повлияет на развитие экономики как сторон конфликта, так и их соседей.

Россия выступает против наращивания военной активности и против того, чтобы какие-то учения носили провокационный характер, — заключил Лавров.

Ранее Лавров провёл встречу со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном, в ходе которой стороны обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ в регионе. Они также затронули актуальные аспекты российско-армянских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.