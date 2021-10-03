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Лавров и Симонян обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ

14:43, 04 октября 2021
Лавров и Симонян обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ Ален Симонян Фото: alensimonyan/instagram.com
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Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Стороны обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Симонян также затронули актуальные аспекты российско-армянских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и постконфликтного восстановления в Карабахе, а также деятельности Минской группы ОБСЕ.

Симонян выразил благодарность российскому руководству за посреднические усилия по урегулированию конфликта в Карабахе. Лавров же отметил, что рад приветствовать армянскую делегацию в России.

Парламентская делегация во главе с Симоняном находится в России с трёхдневным визитом. У спикера Национального собрания также запланированы встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями армянской общины России.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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