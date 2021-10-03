Лавров и Симонян обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Стороны обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров и Симонян также
Симонян выразил благодарность российскому руководству за посреднические усилия по урегулированию конфликта в Карабахе. Лавров же отметил, что рад приветствовать армянскую делегацию в России.
Парламентская делегация во главе с Симоняном находится в России с трёхдневным визитом. У спикера Национального собрания также запланированы встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями армянской общины России.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.