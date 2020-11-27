16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Трамп заявил, что Байден победил в «коррумпированных» городах

02:40, 28 ноября 2020
Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента по президентским выборам Джо Байдена в том, что он одержал победу в городах, которые славятся своей «политической коррумпированностью».

Об этом Трамп написал в своём Twitter, Президент США отметил, что у Байдена «плохие» итоги голосования в крупных городах, однако он получил большинство в других населённых пунктах из-за коррупции.

У Байдена плохие результаты в больших городах, за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, которые он должен был выигрывать. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах и ​​давно известны своей политической коррумпированностью!, — написал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сможет стать президентом США, если докажет, что его возможная победа на выборах президента не была мошеннической. По словам действующего главы государства, мошенничество на выборах является большой и неразрешимой проблемой для Байдена.

Кроме этого, по словам Трампа, он будет готов освободить Белый дом, если коллегия выборщиков подтвердит победу «сонного Джо». Однако в этом случае выборщики совершат ошибку, добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 24 ноября по московскому времени Трамп дал старт процессу передачи власти команде демократа Джо Байдена.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео