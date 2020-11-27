Трамп заявил, что Байден победил в «коррумпированных» городах

https://static.news.ru/photo/eae03fae-310a-11eb-961e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента по президентским выборам Джо Байдена в том, что он одержал победу в городах, которые славятся своей «политической коррумпированностью».

Об этом Трамп написал в своём Twitter, Президент США отметил, что у Байдена «плохие» итоги голосования в крупных городах, однако он получил большинство в других населённых пунктах из-за коррупции.

У Байдена плохие результаты в больших городах, за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, которые он должен был выигрывать. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах и ​​давно известны своей политической коррумпированностью!, — написал Трамп.

Biden did poorly in big cities (Politico), except those of Detroit (more votes than people!), Philadelphia, Atlanta and Milwaukee, which he had to win. Not surprisingly, they are all located in the most important swing states, and are long known for being politically corrupt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сможет стать президентом США, если докажет, что его возможная победа на выборах президента не была мошеннической. По словам действующего главы государства, мошенничество на выборах является большой и неразрешимой проблемой для Байдена.

Кроме этого, по словам Трампа, он будет готов освободить Белый дом, если коллегия выборщиков подтвердит победу «сонного Джо». Однако в этом случае выборщики совершат ошибку, добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 24 ноября по московскому времени Трамп дал старт процессу передачи власти команде демократа Джо Байдена.