Трамп назвал условие, при котором он покинет Белый дом

https://static.news.ru/photo/e1ac6c44-303f-11eb-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, при каком условии он будет готов освободить Белый дом для Джо Байдена, заявил, что для этого необходимо голосование коллегии выборщиков, которая подтвердит победу «сонного Джо».

Как сообщает РИА Новости, Трамп заявил, что «вы это и так знаете». Президент США добавил, что если коллегия выборщиков сделает соответствующий выбор, то она «совершит ошибку», так как выборы прошли при «массовом мошенничестве».

Напомним, заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря.

В настоящий момент в США победитель выборов так и не объявлен. По подсчётам СМИ, победу одержал демократ Джо Байден, который получил голоса 306 выборщиков или показала результат в 56,9%. У Трампа — голоса 232 выборщиков (43,1%).

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 24 ноября по московскому времени президент США Дональд Трамп дал старт процессу передачи власти команде демократа Джо Байдена.

В своём Twitter Трамп написал, что не намерен препятствовать исполнению закона и несмотря на то, что официально Управление общих служб США (GSA) могло ждать до середины декабря, даёт свое согласие на передачу базовых протоколов команде Байдена. Политические аналитики уже назвали этот жест благородным.

Примечательно, что глава GSA Эмили Мёрфи до последнего отказывалась признавать избранным президентом Джо Байдена, однако сдала свои позиции после того, как Трамп опубликовал заявление по передаче власти.