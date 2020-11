Управление общих служб США объявило о готовности к передаче власти Байдену

Мёрфи заявила, что Белый дом не оказывал прямого или косвенного давления на неё, чтобы она отложила формальный переход и не приняла решение «из страха или фаворитизма», передаёт CNN.

Ранее Мёрфи отказывалась подписать необходимые для начала трансфера власти документы, так как действующий президент страны Дональд Трамп не признал своё поражение на выборах, а официальных свидетельств победы Байдена, по словам главы GSA, не было.

Трамп отреагировал на решение GSA и поблагодарил в своём Twitter Мёрфи за её работу и «непоколебимую преданность и лояльность стране». По словам Трампа, главу GSA преследовали, ей угрожали и он не хочет, чтобы «что-то случилось» с самой Мёрфи, её семьёй или сотрудниками ведомства. Однако действующий американский лидер выразил намерение продолжить борьбу за пост.

Управление также предоставило Байдену доступ к финансам, необходимым для процедуры передачи власти в стране, говорится в письме Мёрфи, в частности штаб Байдена уже может пользоваться более чем $7 млн.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...