Трамп рассказал, в каком случае Байден попадёт в Белый дом

https://static.news.ru/photo/b8ab9df0-30d1-11eb-b584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кэрол Луиза МакКинни/wikimedia.org

78-летний демократ Джо Байден сможет стать президентом США, если докажет, что его возможная победа на выборах президента не была мошеннической. Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные «80 млн голосов» не были получены нелегальным или мошенническим путём, — написал американский лидер в Twitter.

По его словам, на выборах в Филадельфии, Милуоки, Атланте и Детройте произошли масштабные фальсификации. Трамп назвал это большой проблемой Байдена, которую нельзя решить.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous â80,000,000 votesâ were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, heâs got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

Twitter не мог не обратить внимание на запись главы Белого дома и пометил её как содержащую спорные утверждения о махинациях на выборах.

По данным американских СМИ, на прошедших 3 ноября выборах, Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что более чем достаточно для победы над Трампом. Действующий президент США не признаёт своё поражение, он заявил, что будет отстаивать свою победу в суде. По последним данным, действующий американский лидер получил 73,9 млн голосов избирателей, а Байден 80 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее политологи заявили, что деятельность Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования из-за финансовых и налоговых махинаций. Примечательно, что прогнозы о тюремном заключении Трампа и его детей звучали в СМИ уже не раз.