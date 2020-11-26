Focus: Трамп и его дети могут сесть в тюрьму

https://static.news.ru/photo/09c5ca52-2ff2-11eb-b969-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Иванка Трамп Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Политологи считают, что деятельность действующего президента США Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства — Иванки, Дональда и Эрика — звучали уже не раз. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization. Сам Трамп тоже может оказаться за решёткой, пишет Focus.

Только президентство спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения, — заявил изданию американский историк Тимоти Снайдер.

Сейчас в отношении семьи Трампа ведётся более десятка расследований, а в ближайшие годы нынешний глава государства должен будет погасить долг в размере свыше $300 миллионов иностранным кредиторам, включая Deutsche Bank. СМИ сообщают, что общая задолженность Трампа достигает $900 миллионов, кроме того, не заплачены миллионные налоги.

При этом бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что тот сделает всё, чтобы спасти себя от тюрьмы. Ради этого он пожертвует и своими детьми.

Как писал NEWS.ru, побеждающий на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что не планирует прибегать к расследованию деятельности своего вероятного предшественника Дональда Трампа на посту главы государства.

При этом он собирается отменить некоторые «очень разрушительные указы» Трампа, которые наносят вред экологии и напрямую влияют на состояние здоровья американцев.