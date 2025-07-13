Трамп в годовщину покушения оценил работу спецслужб в тот день Трамп остался удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News признал, что правоохранительные органы допустили ошибки при покушении на него в прошлом году. Однако, говоря о картине в целом, американский лидер остался удовлетворен докладами ФБР, Секретной службы и Министерства юстиции США о произошедшем.

Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, Минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Ошибки были сделаны, которых не должно было быть. Но я был удовлетворен касательно большой картины, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что уверен в людях, отвечающих за его безопасность. По его словам, тогда у них был «плохой день».

Покушение на Трампа произошло на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. Тогда президент был ранен в ухо, погиб один человек. Стрелка ликвидировал снайпер.

Ранее агентство Associated Press обратило внимание, что Трамп начал вести себя по-другому после покушения. В частности, после «прикосновения к смерти» он стал более внимательным и благодарным.