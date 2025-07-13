Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 07:29

В США подметили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа

AP: Трамп изменился после покушения на него в 2024 году

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал вести себя по-другому после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году, сообщает агентство Associated Press. В частности, друзья главы государства утверждают, что после «прикосновения к смерти» он стал внимательнее и более благодарным.

Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным, — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что Трамп не пытается оградить себя от травмирующего опыта. Напротив, он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы. При этом сам Трамп признавался, что иногда он ощущает физические последствия полученного ранения.

Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство, — признался американский лидер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал маловероятным новое покушение на Трампа. По его словам, американский лидер находится под надежной охраной Секретной службы.

США
Дональд Трамп
покушения
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАТО обвинили в ограничении свободы судоходства в Балтийском море
Симоньян и Собчак чуть не стали жертвами подростков
Вкуснятина из простых продуктов на скорую руку: сырно-картофельная лепешка
Вкуснее сырников и пирожков! Хачапурики на завтрак за 15 минут
Сорвал — в тюрьму: как отличить обычные грибы от краснокнижных
«Элита» ВСУ дезертирует, спасение сослуживцев: новости СВО на утро 13 июля
В МВД рассказали, как осужденные могут получить паспорт России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля
Россиянам хотят предоставить шанс удвоить материнский капитал
В США подметили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь
Угрожающий Курилам тайфун заметили у берегов Японии
Юрист объяснил, какие цветы на даче грозят штрафом или арестом
После адского пекла — холода и дожди: погода в Москве и Питере 14–20 июля
Стало известно, как меняются пенсии россиян при переезде
В Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка
«Град» обрушился на технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО
Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск за терроризм
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.