В США подметили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа AP: Трамп изменился после покушения на него в 2024 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал вести себя по-другому после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году, сообщает агентство Associated Press. В частности, друзья главы государства утверждают, что после «прикосновения к смерти» он стал внимательнее и более благодарным.

Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным, — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что Трамп не пытается оградить себя от травмирующего опыта. Напротив, он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы. При этом сам Трамп признавался, что иногда он ощущает физические последствия полученного ранения.

Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство, — признался американский лидер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал маловероятным новое покушение на Трампа. По его словам, американский лидер находится под надежной охраной Секретной службы.