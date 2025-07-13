Оценена вероятность нового покушения на Трампа

Новое покушение на президента США Дональда Трампа пока представляется маловероятным, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, американский лидер находится под надежной охраной Секретной службы.

Очень сложно представить, как можно обойти секретную службу, если только она сама не позволит покушению случиться. Возможно, такое было в американской истории: ходят различные слухи о покушениях на Джона Кеннеди или Рональда Рейгана. Но никаких доказательств нет, — пояснил собеседник.

Он также отметил, что атака, которая была совершена на Трампа в июле 2024 года, отчасти помогла ему одержать победу на ноябрьских выборах.

Его рейтинги после атаки за небольшим исключением остались прежними, но покушение мобилизовало его электорат. Те сторонники Трампа, которые до этого думали отсидеться дома, из принципа пошли на выборы, чтобы проголосовать за своего кандидата. Может быть, какая-то часть нейтральных избирателей тоже склонилась в пользу Трампа. На выборах побеждает не тот, у кого выше рейтинг, а тот, кто приводит своих избирателей на участки, — сказал Мирзаян.

Ранее стало известно о нежелании Трампа отдавать России победу в конфликте на Украине. CNN со ссылкой на источники сообщает, что глава США «озлобился» на российского лидера Владимира Путина.