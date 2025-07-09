В США объяснили нежелание Трампа отдать России победу на Украине CNN: Трамп озлобился на Путина и не хочет победы России на Украине

Американский лидер Дональд Трамп не хочет отдавать Москве победу в конфликте на Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники. Президент США «озлобился» на российского коллегу Владимира Путина, обвиняя его в нежелании идти на переговоры по Украине.

Трамп также, по-видимому, менее склонен дать России «победу» в данный момент, прекратив военную помощь Украине, сообщили два источника, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты CNN опубликовали запись 2024 года, на которой Трамп во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании рассказал об озвученных угрозах разбомбить Москву и Пекин «к чертям». Из нее следует, что республиканец угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.

Недавно на заседании своего кабинета в Белом доме Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин пояснил, что слова Трампа о сюрпризе могут быть частью его стратегии. В разговоре с NEWS.ru политолог уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести. По его словам, американский лидер обладает колоссальным набором возможных инструментов давления.