Байден не планирует добиваться расследования деятельности Трампа

https://static.news.ru/photo/c51868ea-2ee0-11eb-a4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Побеждающий на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что не планирует прибегать к расследованию деятельности своего вероятного предшественника Дональда Трампа.

Я не буду делать то, что нынешний президент делает, не стану использовать Минюст как инструмент, чтобы доказать, что что-то произошло, — заявил он в ответ на вопрос журналистов, готов ли он поддержать расследование в отношении Трампа, пишет РИА Новости.

Байден подчеркнул, что у него и его команды есть другие приоритетные задачи на время президентства, например борьба с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден обозначил первоочередные задачи для новой администрации США в случае официальной победы на президентских выборах. Главными приоритетами в первые 100 дней президентства станут иммиграционная реформа и противодействие COVID-19.

Байден добавил, что также собирается отменить некоторые «очень разрушительные указы» Дональда Трампа, которые наносят вред экологии и напрямую влияют на состояние здоровья американцев.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Верховный суд США на данный момент признал победу Джо Байдена на выборах.

Действующий президент уже дал поручение администрации начать работу по передаче власти команде оппонента от Демократической партии, однако Трамп отказывается признать поражение в президентской гонке и настаивает на том, что результаты выборов фальсифицированы. Накануне он анонсировал новый крупный иск, оспаривающий победу Байдена на выборах.