Байден озвучил планы на первые 100 дней президентства

https://static.news.ru/photo/9c272e6a-2ed3-11eb-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Первоочередными задачами для новой администрации США будут являться иммиграционная реформа и противодействие коронавирусу, заявил демократ Джо Байден, рассказывая в интервью NBC о планах на первые 100 дней.

Я внесу новый иммиграционный законопроект в сенат Соединённых Штатов, чтобы дать возможность получения гражданства для более чем 11 миллионов человек, которые сейчас проживают в Америке нелегально, — заявил Байден в интервью программе Nightly News на телеканале NBC.

Байден добавил, что также собирается отменить некоторые «очень разрушительные указы» Дональда Трампа, которые наносят вред экологии и напрямую влияют на состояние здоровья американцев.

Демократ также отверг мысль о мщении и преследовании Трампа после того, как тот сложит с себя президентские полномочия.

Я не буду делать того, что делал этот президент, используя Министерство юстиции в качестве инструмента доказательства своей правоты. Я сосредоточен на том, чтобы вернуть американскому народу уверенность и осознание, что он может добиться всего, чего только пожелает, — сказал Байден.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Байден обозначил международную стратегию своей администрации. По его словам, следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников.

При этом Джо Байден считает Россию, а не Китай главным соперником США на данный момент. Поэтому в отношении Москвы политик не исключил введение новых санкций.