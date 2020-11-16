Байден собирает команду для атаки на Россию

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нынешняя администрация США, очевидно, приняла решение не продлевать договор СНВ-3. Это только подогрело надежды в отношении нового состава Белого дома, который сформирует избранный президент Джо Байден. NEWS.ru разобрался, кого новый глава государства включит в свою внешнеполитическую команду и что от них стоит ждать России.

Официальные итоги президентских выборов ещё не объявлены, так как штат Джорджия намеревается провести пересчёт голосов. Однако уже сейчас понятно, что шансы Дональда Трампа остаться в Белом доме стремятся к нулю, хотя сам он пока отказывается это признавать.

Тем временем демократ Джо Байден начинает формировать свою будущую администрацию. Особое внимание в ней будет уделено внешнеполитическому блоку: бывший вице-президент заявил, что собирается восстановить ведущие позиции Америки на международной арене. Увы, все потенциальные кандидаты на роль главы Госдепартамента не сулят России ничего хорошего. Тем более что тон во внешнеполитическом ведомстве США будет задавать сам Байден, во время предвыборной кампании заявивший, что считает главным соперником Соединённых Штатов Россию, а не Китай.

Чтобы противостоять российской агрессии, мы должны сохранять боеспособность НАТО и усиливать возможность Альянса по противодействию нетрадиционным угрозам, таким как коррупция, дезинформация и киберпреступность, — подчёркивал Байден в этом году.

Эксперты сходятся на том, что новый глава государства предпочтёт укомплектовать свой внешнеполитический блок опытными дипломатами, с которыми он работал ещё в бытность вице-президентом при Бараке Обаме. Собственно, возвращение к «старой доброй» американской внешней политике образца 2008–2016 годов и было одним из главных пунктов его предвыборной программы. Правда, с некоторыми поправками. Например, Байден признал бесперспективность военного вмешательства в дела Ближнего Востока и пообещал вернуть американских солдат домой.

Сьюзен Райс Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наиболее вероятным госсекретарём в администрации Джо Байдена называют бывшую советницу по национальной безопасности президента Обамы Сьюзан Райс. На том, чтобы она возглавила Госдеп, как говорят источники Fox News, сегодня настаивает сам Обама. Райс продвигает роль США как «морального ориентира» в мире и в отношении России высказывается достаточно жёстко. Так, она утверждала, что «на 100% уверена» во вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2020. Она также критиковала Трампа за бездействие после публикации в New York Times о том, что Россия платила талибам (организация Талибан запрещена в РФ) за головы американских солдат в Афганистане.

Он (Трамп. — NEWS.ru) — ужасный главнокомандующий, — заявляла Райс по этому поводу. — Он всегда даёт причудливые, непонятные объяснения тому, что он предоставляет Путину преимущество сомнения [в позиции США].

Поэтому при Райс в качестве госсекретаря антироссийская риторика в США только усилится. Тем не менее она не единственный кандидат на эту роль. В числе возможных кандидатур обсуждаются внешнеполитические советники предвыборной кампании Байдена Энтони Блинкен, Уильям Бёрнс и Джейк Салливан. Их взгляды на Россию близки позиции Райс, но больше отвечают современным реалиям. Даже если они не возглавят Госдеп, их позиция будет оказывать большое влияние на внешнюю политику США.

Энтони Блинкен Pete Souza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Уильям Бёрнс писал о том, что Америке нужно ставить перед собой более реалистичные цели, а эру «гуманитарных интервенций» оставить позади. Он определил «экономию» как один из столпов политики будущей администрации.

Экономия означает отказ от нашего высокомерного пренебрежения национализмом и суверенитетом [других государств] и признание того, что другие державы всегда будут отстаивать свои сферы влияния и интересы, — замечает Уильям Бёрнс. — Это означает признание того, что США могут лучше управлять угрозами со стороны своих противников, чем устранять их.

Тем не менее от идеи «американского лидерства», которое, по мнению окружения Байдена, изрядно подточило президентство Трампа, новый состав Белого дома отказываться не собирается. Это подтвердил бывший заместитель госсекретаря и нынешний советник Байдена Энтони Блинкен, заявив, что новый президент восстановит позиции США на международной арене.

Нравится вам это или нет, но мир сам себя не организует, — пояснил Блинкен.

Судя по всему, администрация Байдена будет держаться в русле традиционной ориентации демократов на «моральное лидерство США» и борьбу за права человека по всему миру. Однако, учитывая уроки неудачных «гуманитарных интервенций», Белый дом уже не будет отстаивать эти принципы военным путём.

The U.S. Army/flickr.com

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что серьёзных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона при Байдене ждать не стоит. Трамп, несмотря на свои доброжелательные заявления, по сути был вынужден продолжать антироссийскую политику предыдущей администрации, представители которой в январе вернутся в Белый дом.

Основы нынешних российско-американских отношений были заложены во время администрации Обамы, когда Байден был вице-президентом. Они базируются на политике сдерживания России, которая оформлена законодательно, в том числе законами, которые приняты и утверждены конгрессом, но подписаны сначала Обамой, а потом Трампом. За годы президентства Трампа сформировалась мощная санкционная спираль, так как демократы и республиканцы сегодня едины в том мнении, что Россия представляет угрозу и её нужно сдерживать. Валерий Гарбузов директор института США и Канады РАН директор института США и Канады РАН

Однако, как добавил эксперт, заявления Байдена дают надежду на то, что по крайней мере в одной сфере диалог России и США сдвинется с мёртвой точки. Это контроль над вооружениями. В новом году, вполне возможно, будут возобновлены переговоры по продлению СНВ-3, провал которых 16 ноября констатировал Рябков.

Кроме того, Байден будет пользоваться большей свободой в диалоге с Москвой. Валерий Гарбузов напомнил, что из-за «российского следа» у Трампа были фактически связаны руки. Любые попытки наладить связи с РФ трактовались его противниками как лишнее подтверждение того, что в его избрании замешан Кремль. Поэтому многие эксперты констатировали, что при Трампе отношения России и США достигли низшей точки со времён холодной войны.