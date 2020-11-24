Байден обозначил международную стратегию своей администрации

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Следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Об этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден.

Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась! — цитирует его ТАСС.

Такое заявление Байден (СМИ США уже считают его избранным президентом) сделал во время представления ключевых кандидатов на посты в своей администрации, которые будут отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Соединённых Штатов уже испорчены и испортить их сейчас нельзя. При этом российский лидер готов выстраивать отношения с любым президентом, на которого падёт выбор американцев. Главное, чтобы этот лидер в какой-то момент «задумался», то же действительно «в интересах США в контексте двусторонних российско-американских отношений».

NEWS.ru писал, что выигравший выборы на пост президента США Джо Байден считает Россию, а не Китай главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.