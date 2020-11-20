Путин об отношениях с США: испорченное уже не испортишь

Отношения России и Соединённых Штатов уже испорчены и испортить их сейчас нельзя, заявил российский президент Владимир Путин.
Таким образом политик в эфире телеканала «Россия 1»
Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — сказал он.
До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не собирается терпеть хамство со стороны Запада, но при этом готова объяснить свою позицию иностранным партнёрам. По его словам, Путин всё ещё заинтересован в «реанимации» отношений с США.
Российский лидер готов выстраивать отношения с любым президентом, на которого падёт выбор американцев. Главное, чтобы этот лидер в какой-то момент «задумался», то же действительно «в интересах США в контексте двусторонних российско-американских отношений», сказал Песков.
Ранее NEWS.ru писал, что выигравший выборы на пост президента США Джо Байден считает Россию, а не Китай, главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.