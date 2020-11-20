Путин об отношениях с США: испорченное уже не испортишь

https://static.news.ru/photo/09abed88-2b62-11eb-9890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Отношения России и Соединённых Штатов уже испорчены и испортить их сейчас нельзя, заявил российский президент Владимир Путин.

Таким образом политик в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос, не испортит ли Россия отношения с США.

Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — сказал он.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не собирается терпеть хамство со стороны Запада, но при этом готова объяснить свою позицию иностранным партнёрам. По его словам, Путин всё ещё заинтересован в «реанимации» отношений с США.

Российский лидер готов выстраивать отношения с любым президентом, на которого падёт выбор американцев. Главное, чтобы этот лидер в какой-то момент «задумался», то же действительно «в интересах США в контексте двусторонних российско-американских отношений», сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что выигравший выборы на пост президента США Джо Байден считает Россию, а не Китай, главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.