Штаб Трампа готовит новый крупный иск по выборам

https://static.news.ru/photo/afb31052-2e60-11eb-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что в скором времени его команда намерена подать ещё один крупный иск о мошенничестве на президентских выборах.

Он отреагировал на опрос, проведённый изданием Politico, результаты которого показали, что почти 80% сторонников Трампа уверены в фальсификации выборов со стороны штаба Джо Байдена.

79% голосовавших за Трампа уверены, что результаты выборов были украдены. И они абсолютно правы. Мы продолжаем усердную борьбу! Мы скоро подадим крупный иск, раскрывающий детали мошенничества с бюллетенями и не только. Результаты выборов подтасованы! — написал Трамп в своём Twitter.

Poll: 79 Percent of Trump Voters Believe Election Was Stolen https://t.co/PmMBmt05AI via @BreitbartNews They are 100% correct, but we are fighting hard. Our big lawsuit, which spells out in great detail all of the ballot fraud and more, will soon be filled. RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем искам, связанным с нарушениями на выборах, а 14-го числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп, отдавший распоряжение о начале процедуры передачи власти Джо Байдену, отказался признавать своё поражение.