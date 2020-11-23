Трамп отказался признать поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/aa0fd4f4-2e16-11eb-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, поручивший главе Управления по общим вопросам администрации США (GSA) Эмили Мёрфи начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену, отказался трактовать этот шаг как признание поражения на президентских выборах.

Какое отношение деятельность GSA в рамках предварительной работы с демократами имеет к нашим множественным попыткам доказать, что случившееся — самые коррумпированные выборы в истории Америки? Мы продолжаем движение вперёд на полной скорости. Мы никогда не признаем фальшивые бюллетени, — написал действующий лидер США в Twitter.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & âDominionâ. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Управление по общим вопросам администрации США начало процесс передачи власти Джо Байдену, побеждающему по предварительным данным кандидату в президенты Соединённых Штатов.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем искам, связанным с нарушениями на выборах, а 14 числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.