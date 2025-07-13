Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:47

Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы

Юрист Харди: за борщевик на дачных участках штрафуют на две-пять тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владельцев земельных участков в России могут оштрафовать за произрастание борщевика, пояснил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди. По его словам, размер штрафа варьируется в зависимости от региона, в среднем он составляет две-пять тысяч рублей.

За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей,отметил эксперт.

Для борьбы с опасным сорняком можно принять меры самостоятельно, соблюдая технику безопасности. Однако юрист рекомендует доверить эту задачу специализированным компаниям.

Ранее юрист Александр Питниченко заявил, что выращивание гавайской розы на даче запрещено законом. По его словам, наличие некоторых растений на участке может привести к административной или даже уголовной ответственности, в зависимости от их количества. Среди опасных культур он также выделил голубой лотос, ипомею трехцветную, кат и мак снотворный.

борщевик
штрафы
дачи
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Назван лидер по закупкам шоколада из России
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.