Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы Юрист Харди: за борщевик на дачных участках штрафуют на две-пять тысяч рублей

Владельцев земельных участков в России могут оштрафовать за произрастание борщевика, пояснил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди. По его словам, размер штрафа варьируется в зависимости от региона, в среднем он составляет две-пять тысяч рублей.

За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей, — отметил эксперт.

Для борьбы с опасным сорняком можно принять меры самостоятельно, соблюдая технику безопасности. Однако юрист рекомендует доверить эту задачу специализированным компаниям.

Ранее юрист Александр Питниченко заявил, что выращивание гавайской розы на даче запрещено законом. По его словам, наличие некоторых растений на участке может привести к административной или даже уголовной ответственности, в зависимости от их количества. Среди опасных культур он также выделил голубой лотос, ипомею трехцветную, кат и мак снотворный.