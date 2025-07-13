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13 июля 2025 в 10:10

Трамп искрометной шуткой рассказал об одном нюансе своей работы

Трамп пошутил об опасности работы президентом США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работа президентом США является очень опасной, в шутку заявил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что задумался бы о необходимости борьбы за этот пост, если бы знал подобный нюанс. По словам Трампа, его никто не предупредил заранее, передает телеканал Fox News.

Быть президентом — очень опасная работа, — сказал глава Соединенных Штатов.

Ранее американские журналисты заметили, что поведение Трампа сильно изменилось после совершенного в прошлом году покушения на него. Близкие президента США подчеркнули, что он стал более внимательным и благодарным из-за «прикосновения к смерти». Глава Белого дома не пытается отгородиться от травмирующего опыта, отметили в СМИ. Наоборот, Трамп наполнил свое рабочее место и гольф-клубы произведениями искусства, отражающими события после выстрела. Тем не менее глава государства признался, что до сих пор физически ощущает последствия полученного во время прошлогоднего покушения ранения, так как иногда у него возникает пульсирующее чувство.

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