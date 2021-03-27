Свыше 360 судов стоят в «пробке» перед Суэцким каналом

https://static.news.ru/photo/99e837a4-8fc0-11eb-93cb-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Ahmed Gomaa/Global Look Press

Севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Ever Given стоит поперёк транспортной коммуникации, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.

По его словам, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Помимо этого, отметил он, власти заботятся в настоящее время «о логистических потребностях застрявших судов», передаёт телеканал «Аль-Арабия».

Рабиа отметил, что ежедневно канал теряет из-за ЧП от $13 млн до $14 млн США.

Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз. <...> Мы не исключаем также третьего сценария, когда придётся снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени, — добавил руководитель управления.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

В скором времени начнётся разгрузка контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабия, соответствующее распоряжение дал президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Как писал NEWS.ru, контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на 151-м километре Суэцкого канала, остался на месте. Очередная попытка его «освобождения» провалилась. Как отметил источник, знакомый с ситуацией, теперь сдвинуть судно попробуют 28 марта при очередном приливе.