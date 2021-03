Свыше 360 судов стоят в «пробке» перед Суэцким каналом

Севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Ever Given стоит поперёк транспортной коммуникации, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.